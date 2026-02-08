Giochi 2026, bronzo nella discesa di sci per Sofia Goggia

CORTINA – Sofia Goggia è medaglia di bronzo nella discesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’oro è stato conquistato dalla statunitense Breezy Johnson in 1’36″10, mentre l’argento è della tedesca Emma Aicher, dietro di soli 4 centesimi. Per Goggia il distacco è di 0″56. Il bronzo della bergamasca arriva dopo il titolo olimpico di Pyeongchang 2018 e l’argento di Pechino 2022, quando rientrò in extremis in 23 giorni dopo un serio infortunio. Confermato il rapporto speciale con la pista di Cortina, la sua preferita, su cui ha vinto 4 volte in Coppa del mondo. Tutte le altre azzurre in gara si sono piazzate nelle migliori 15. Ottima Laura Pirovano, sesta con un distacco di +0″94. Decima Federica Brignone (+1″19), undicesima Nicol Delago (+1″55).

GOGGIA: IL BRONZO È IL COLORE CHE MI MANCAVA

“Il bronzo? L’ultimo colore di medaglia che mi mancava alle Olimpiadi. Sono dispiaciuta perché l’attesa non è stata di semplice gestione (il riferimento è all’interruzione dovuta alla brutta caduta di Lindsey Vonn, ndr). Sono rimasta focalizzata su quello che dovevo fare, avevo gli incubi della prima traversa che invece oggi mi è riuscita bene mentre ho sbagliato alle Tofane. Peccato, ma sono comunque tre medaglie in queste disciplina”. Così Sofia Goggia commentando alla Rai il bronzo conquistato nella discesa dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.