VIDEO | Giochi 2026, brutta caduta per Lindsey Vonn nella discesa di sci

La statunitense si è scomposta in volo al primo salto dopo 12 secondi di gara ed è rimasta a terra, subito soccorsa, per lunghi minuti

di Erika Primavera

CORTINA – Brutta caduta per Lindsey Vonn nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026. Partita con il pettorale numero 13, la 41enne statunitense si è presentata al cancelletto di partenza con il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rotto, dopo l’uscita di pista di una settimana fa a Crans-Montana in Coppa del mondo. Vonn si è scomposta in volo al primo salto dopo 12 secondi di gara ed è rimasta a terra circa 10 minuti tra urla di dolore. La sciatrice è stata poi recuperata con il verricello per essere trasportata in ospedale. Silenzio degli spettatori al traguardo dell’Olympia delle Tofane, in attesa di avere notizie sulle sue condizioni. Quando l’elicottero è passato sopra il traguardo c’è stato un lungo applauso.

