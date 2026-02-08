domenica 8 Febbraio 2026

È arrivata la notte del Super Bowl: quando va in onda e dove seguire l’evento

Charlie Puth, Brandi Carlile e Coco Jones per gli inni prima del match. Bad Bunny infiammerà l’Halftime Show

Data pubblicazione: 8-2-2026 ore 11:34Ultimo aggiornamento: 8-2-2026 ore 11:34

ROMA – La diretta dell’evento sportivo mediaticamente più seguito al mondo, il ‘Super Bowl’, è in esclusiva in chiaro su Italia 1, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. La telecronaca, al via alle ore 00.20, è affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria e il commento tecnico al coach Alessandro Trabattoni. Stati Uniti, e non solo, si fermano per assistere alla competizione che avrà luogo nella cornice del Levi’s Stadium, a Santa Clara, in California: si confrontano i New England Patriots (che hanno superato i Denver Broncos, nella finale di Conference AFC) e i Seattle Seahawks (che, nella finale di Conference NFC, si sono imposti sui Los Angeles imposti sui Los Angeles Ras).

La sfida – la 60esima – è il remake del Super Bowl 2015, in quella occasione vinto dai Patriots. I Patriots sono considerati favoriti alla vigilia della finale, anche in virtù dei 6 Super Bowl conquistati nella loro storia, contro il solo titolo vinto dai Seahawks nel 2013. L’hype, come tradizione, non è concentrato solo sulla palla ovale e le stelle in campo: i riflettori sono puntati anche sulla star portoricana Bad Bunny, che infiammerà il pubblico durante l’Halftime Show. Grande attesa anche per chi si esibirà nel The Star Spangled Banner: quest’anno, l’onore di cantare l’inno americano prima del match tocca al re del pop contemporaneo, Charlie Puth. A cantare il patriottico America The Beautiful sarà Brandi Carlile. Infine, la talentuosa Coco Jones completerà il trittico delle performance iniziali con Lift Every Voice and Sing.

