Giochi 2026, Cortina assegna la prima medaglia di sci: tifosi in fila per Goggia

CORTINA – Lunghe file di spettatori, shuttle e bus che fanno la spola sfiorandosi sui tornanti che dal centro salgono fino ai piedi della pista. Cortina è illuminata da un sole magnifico nella prima mattina che assegna un titolo olimpico sulle sue nevi. Alle 11.30 tocca alla discesa femminile dei Giochi 2026 e la presenza delle regine Goggia, Brignone e Vonn ha richiamato migliaia di appassionati che hanno affollato le vie di accesso agli impianti. È la prova del nove per Cortina, superiore alla routine di Coppa del mondo. “Eh stavolta siamo in tanti – racconta uno dei supervisor dell’organizzazione – È complicato portarli su tutti ma il nostro gioiello è attrezzato e sono sicuro che andrà tutto bene”. La navette che trasportano gli spettatori si riempiono subito già tre ore prima della gara ma le attese non sono eccessive. Piuttosto, ci sono file per accedere alle varie passerelle – disciplinate da transenne che allungano i tempi – ma tutto si svolge in maniera regolare. L’atmosfera è elettrica, ora non resta che tifare.