Giochi 2026, Valentino Rossi: “L’incontro con Mattarella è stato speciale, minuti memorabili”

ROMA – “La scena è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili. Il momento in cui il presidente si avvicina, mi tende la mano e mi ringrazia di averlo trasportato sino a San Siro è stato davvero speciale”. Valentino Rossi racconta il momento in cui ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per realizzare insieme una delle scene più iconiche della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Intervistato da Corriere della sera e Repubblica, la leggenda azzurra del motociclismo ha aggiunto: “E’ stato bellissimo. Lo capisci subito che gli vogliono tutti bene. C’è gente che, appena la vedi, e non importa se siano persone importanti o meno, ti trasmette subito una emozione. È come se ne sentissi tutta la carica, il peso. Un’atmosfera speciale”. Poi l’emozione: “La verità è che ero un po’ in soggezione. Lui si è avvicinato con un sorriso e mi sono subito sentito bene. Tra una pausa e l’altra, quando si doveva rifare una scena, abbiamo parlato. Mi ha fatto un po’ di domande”. Il Capo dello Stato, è noto, è un grande appassionato di sport e ha dunque scambiato alcune impressioni con Rossi. “Cose di motori. Come va il Motomondiale. Era curioso di sapere di Bagnaia: lo aveva incontrato al Quirinale, credo quattro anni fa, c’eravamo anche io e Tony Cairoli, con una delegazione di piloti”.