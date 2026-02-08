L’oroscopo di domenica 8 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
In amore sei decisamente più forte, si possono sistemare tante cose. La forma fisica mostra oggi una condizione ottimale.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
E’ probabile che in questi giorni ci siano più spese per la casa, qualche obbligo imprevisto, il nervosismo aumenta anche in amore, possono esserci alterchi.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Non sottovalutare le tue intuizioni, i nuovi incontri sono importanti. Nuovi incontri promettenti, non sottovalutare nuove proposte, mettiti in gioco.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
C’è qualcosa di nuovo che riguarda anche quelli che vogliono rimettersi in gioco in amore. In questo periodo l’importante è ritrovare un buon accordo con te stesso, il tuo fisico è provato…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
I single dovrebbero frequentare i luoghi giusti ed entro poco ci sarà un sorriso in più per tutti. Giornata ideale per chiedere ed ottenere.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Non si può parlare di una giornata impetuosa per i sentimenti e così ti sembra che tutto lasci un po’ a desiderare. Capisco alle volte l’orgoglio ferito, ma non fare troppo l’offeso e reagisci seppure con forza…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Giornata di scarsa efficienza, hai voglia di cambiare casa o situazione domestica. In amore qualche perplessità, soprattutto dal partner…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Oggi non senti un grande slancio per la vita sociale e mondana, preferirai la quiete e la protezione delle pareti domestiche. Potrai decidere per un dentro o fuori definitivo. Non rovinarti la serata per gelosia.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giorno valido. In amore la serata è dolce, ottima per recuperare pure in vista del futuro.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Favoriti i contatti: è un bel periodo per mettere a posto questioni rimaste in sospeso nel passato. Se ci sono state discussioni, puoi recuperare. C’è anche una bella carica di coraggio in più.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giorno gioioso e basato sull’armonia con i tuoi conviventi, assicurando in aggiunta una efficace comunicazione con gli amici di sempre. Se un amore è davvero importante lo si capirà proprio in questi giorni.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
In questi giorni ti senti di reagire a qualche sopruso e questa volta sarà possibile uscire fuori da molti malintesi. In amore devi fare una scelta tra due persone o capire se un rapporto è ancora valido.