Meteo, le previsioni di domenica 8 febbraio 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Ciclone sul Mar Tirreno. La giornata sarà contrassegnata da un un graduale e via via più diffuso peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio, al Centro-Sud e in Sardegna con piogge diffuse, localmente moderate e nevicate sugli Appennini mediamente sopra i 1300-1400 metri. Cielo coperto al Nord con piogge in Liguria e poi sul Piemonte sudoccidentale e pure in Emilia Romagna (deboli).

NORD

La pressione si mantiene piuttosto bassa sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di cielo coperto, schiarite soltanto sul Friuli Venezia Giulia. Nel corso del giorno arriveranno alcune piogge, perlopiù deboli o localmente modeste, su Liguria, Piemonte ed Emilia occidentale. Venti deboli che soffieranno da direzioni variabili. Mar Ligure molto mosso. Temperature Valori massimi attesi tra 8 e 12°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Arriva una nuova perturbazione atlantica. La giornata trascorrerà con un cielo coperto in Toscana (piovaschi mattutini) e in Sardegna (subito con piogge). Nel corso del pomeriggio peggiorerà su gran parte delle regioni con precipitazioni modeste e localmente moderate, più deboli soltanto sui versanti adriatici. Nevicate sugli Appennini sopra i 1300 metri circa. Venti da sud, mari mossi. Temperature Valori massimi compresi tra i 10 e i 14 gradi su gran parte delle città

SUD E SICILIA

La pressione si mantiene debole sulle regioni. La giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di tempo asciutto con cielo parzialmente nuvoloso o a localmente coperto. Il tempo inizierà a peggiorare dal pomeriggio inoltrato e poi in serata con l’arrivo di precipitazioni sulla Campania e in Sicilia (moderate sull’isola) e in nottata sul resto delle regioni. Venti deboli da sud. Temperature Valori massimi attesi tra i 10°C di Potenza e i 15-17°C delle altre città