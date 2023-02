Sanremo, Shari: “Egoista è la canzone con cui ho ritrovato sicurezza”

(Foto di Alina Brag)

ROMA – Da Sanremo Giovani ai ‘Big’ del Festival di Sanremo. Ci sarà anche Shari stasera sul palco della 73esima edizione della kermesse, partita ieri sera con il botto. L’artista canterà “Egoista”, brano scritto dalla stessa artista e composto insieme a Maurizio Pisciottu (Salmo), Riccardo Puddu, Luciano Fenudi e in uscita per Columbia Records/Lebonski 360°/Sony Music Italy. Il brano racconta di quanto a volte nella vita si corra il rischio di essere egoisti in amore pur di non restare soli.

Classe 2002, la cantautrice di Gorizia è l’unica donna tra gli emergenti di Sanremo Giovani ad avercela fatta. A colpire la sua voce limpida e potente, la stessa che ha rapito Salmo, che da tempo la affianca nel suo percorso. Il rapper la accompagnerà nella serata delle cover. Insieme porteranno sul palco un medley di Zucchero Sugar Fornaciari. “È un grande maestro per me perché si impegna molto per me, lavora sempre. È un grande esempio per me”, dice.

SHARI E LA SCRITTURA

“Egoista” arriva dopo “Sotto Voce”, da una sessione in studio. Per Shari è un pezzo speciale: “Ho avuto un blocco durante l’estate, stavo provando in tutti i modi a scrivere. In quel momento, avevo in mente di far uscire un album e dovevo scrivere a tutti i costi. Non riuscivo, non mi piacevano le canzoni. Poi è uscita questa e ho ripreso sicurezza in me e mi sono detta: ‘Ok, mi ricordo come si fa’“. Obiettivo per questo Sanremo: far sì che più persone conoscano la sua musica.

L’INTERVISTA

Ce ne ha parlato nell’intervista che segue.