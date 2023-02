Regionali Lazio, Pavoncello (Lega): “In campo per dare voce ai territori”

ROMA – “In questa campagna elettorale ci siamo concentrati sulla categoria degli ambulanti – di cui sono anche vicepresidente nazionale – su quella degli autodemolitori, che non sono stati ascoltati, ma anche sui centri sportivi trascurati, come ad esempio quello di Pian due Torri”. Categorie e ambiti “abbandonati dalla Regione. Noi ci candidiamo per concentrarci su questo e dare voci a molti territori, ad esempio la parte industriale di Civitavecchia e la Valle dell’Aniene”. Così Angelo Pavoncello, candidato della Lega al Consiglio regionale del Lazio, in un appello a pochi giorni dalle elezioni del 12 e 13 febbraio.

