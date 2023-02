Nuova aggressione alla stazione Termini, 46enne accoltellato per 20 euro: è gravissimo

ROMA – La stazione Termini è stata nuovamente teatro di una brutale aggressione. Un uomo milanese di 46 anni, residente nella Capitale, è stato avvicinato da tre persone che lo hanno prima derubato e poi accoltellato, sottraendogli venti euro e il telefonino. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono molto gravi.

L’aggressione è avvenuta domenica sera, intorno alle 23.30. A derubare e ferire gravemente la vittima sarebbero stati tre uomini di età compresa tra i 19 e i 40 anni, con precedenti penali, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di tentato omicidio.

La notte di Capodanno ad essere accoltellata da un 25enne polacco era stata una ragazza israeliana di 24 anni, fortunatamente sopravvissuta alla brutale aggressione.

RAMPELLI (FDI): STAZIONE TERMINI NELLE MANI DELLA MALAVITA

“Il grave accoltellamento di un cittadino milanese alla stazione Termini denota la perdurante assenza di controlli da parte del sindaco Gualtieri. Sono anni che denunciamo la spirale di violenza e degrado nella stazione della Capitale d’Italia, che è peraltro più grande d’Europa. L’arresto dei tre malviventi che hanno aggredito il visitatore dimostra che gli inquirenti e le forze dell’ordine sanno fare il loro lavoro. Ma quello che manca è la prevenzione e il capillare controllo di un territorio che sta sfuggendo alla legalità. Sappiamo che la prefettura di Roma è informata della situazione drammatica in cui versa il rione Esquilino e siamo sicuri che il Governo Meloni- anche grazie alla rinomata efficienza del min. Piantedosi – in questi anni saprà rinforzare con nuovo personale e risorse le forze dell’ordine e presidiare quei luoghi centrali che rappresentano per gli italiani e gli stranieri la carta d’identità della Capitale. Girare alla stazione Termini e l’Equilino significa attraversare strade tra spacciatori, trans che si prostituiscono, ubriachi, senza tetto, nomadi che fanno accattonaggio”, dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

CALENDA: SITUAZIONE TERMINI FUORI CONTROLLO DA TROPPO TEMPO

“Se noi fossimo come Giorgia Meloni, Matteo Salvini e c, adesso faremmo una card piena di ‘sicurezza fuori controllo’, ‘dimissioni di Piantedosi’ etc. ma siccome non lo siamo, ci limitiamo a dire la verità: la situazione della stazione Termini è fuori controllo da troppo tempo“. Lo scrive su twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando l’accoltellamento di un uomo alla stazione Termini durante una rapina.