Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 febbraio 2023

TERREMOTO TURCHIA E SIRIA, SALE BILANCIO VITTIME

Le vittime del terremoto sono oltre 11 mila, decine di migliaia i feriti, ma il numero resta provvisorio e si continua a scavare tra le macerie in Turchia e Siria. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce che non c’è ancora nessun contatto con l’italiano disperso Angelo Zen. Un bambino di 8 anni è stato estratto vivo dopo 52 ore dalle macerie e una squadra di vigili del fuoco, inviata dal governo italiano, ha messo in salvo un ragazzo ad Antiochia. Intanto il Papa, al termine dell’udienza di oggi, esprime vicinanza alle popolazioni “duramente colpite” e ringrazia “tutti quanti si stanno impegnando a portare soccorso”.

CIPESS: RIPARTO FONDO SANITARIO E INFRASTRUTTURE

Via libera al riparto tra le Regioni della dotazione di 125 miliardi del fondo sanitario nazionale del 2022, in arrivo mezzo miliardo per 3 grandi opere dal Nord al Sud. Sono le decisioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. In particolare, c’è il via libera a 384 milioni per la Pedemontana piemontese, 92 milioni per il sistema ferroviario di Verona, 6,5 milioni per la Stazione di Bari. Lo stanziamento in sanità, spiega il ministro della Salute Orazio Schillaci, viene incontro alle esigenze nate dall’emergenza Covid con il completamento della campagna vaccinale, il fondo per i farmaci innovativi e il recupero delle liste d’attesa.

DEHORS BAR E RISTORANTI LIBERI FINO A FINE 2023

Prorogati fino al 31 dicembre 2023 i dehors liberi di bar, pub e ristoranti. Ultime ore di lavoro nelle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato impegnate nell’esame del decreto Milleproroghe, che approderà in aula la prossima settimana. In tema fiscale viene ampliata ai tributi locali la possibilità di stralcio delle cartelle, emesse tra il 2000 e il 2015, sotto i 1.000 euro. Salta la possibilità fino al 2026 di conferire incarichi a persone in pensione nei vertici di enti, istituti o aziende di carattere nazionale. Prorogata fino al 31 dicembre 2024 la ricetta elettronica. Niente da fare invece per l’estensione al 30 giugno del superbonus al 110% per le villette. Tra i nodi da sciogliere c’è quello delle concessioni balneari.

SANREMO. BOTTA E RISPOSTA SALVINI-AMADEUS

Il vicepremier Matteo Salvini polemizza sulla presenza del Capo dello Stato a Sanremo e sul monologo a difesa della Costituzione di Roberto Benigni. Secondo il leader della Lega Mattarella “ha diritto di svagarsi ma la Costituzione non va difesa dal palco dell’Ariston”. Per il leghista comunque “riempire il festival di contenuti extra, dalle guerre ad altro, non è opportuno”. La replica arriva dalle opposizioni e dal presentatore Amadeus per il quale Salvini “sono quattro anni che se la prende con il Festival: basta non guardarlo”. Dal leghista polemiche anche sulla pallavolista Paola Egonu: “Spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia razzista”. Per il padrone di casa “al festival tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero”.