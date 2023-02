VIDEO | La Russa: “Sì, ho il busto di Mussolini a casa. E non lo butterò mai”

ROMA – “Scusate se per un attimo parlo di me. Io sono sempre dipinto come quello che ha i busti del Duce. È vero, ce l’ho, alto così, era di mio padre che me l’ha lasciato e non capisco perché dovrei buttarlo”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a palazzo Giustiniani a un convegno in ricordo di Pinuccio Tatarella.

La seconda carica dello Stato, esponente di Fratelli d’Italia, insomma, non ha alcuna intenzione di arretrare sul tema, nonostante le polemiche sul busto di Mussolini che conserva a casa: “Non lo butterò mai. Come non butterei neanche se mi avesse lasciato Mao Tse-Tung. Se avessi un’opera d’arte di Mao Tse-Tung mi terrei anche quella. A volte mi interrogo: davvero siamo come ci dipingono?“, chiede retoricamente La Russa.

CALENDA: “NON MERITA DI ESSERE PRESIDENTE DEL SENATO”

“Perché ha collaborato allo sterminio degli ebrei, perché ha fatto uccidere gli oppositori e bastonare lavoratori. E tu non sei cinese. Sei italiano. Patria del delinquente. E presidente del Senato. E se non capisci perché devi buttare il busto di Mussolini non meriti di esserlo”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, rispondendo a distanza alla domanda “Perché dovrei buttare il busto di Mussolini?” fatta da La Russa.

SPERANZA: “REPUBBLICA È FIGLIA DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA”

“Dopo lo straordinario omaggio di ieri sera alla nostra Costituzione siamo costretti ad assistere alla seconda carica dello Stato che rivendica il suo busto del duce. La Repubblica è figlia della Resistenza antifascista. Nessuno deve dimenticarlo mai“. Lo afferma il deputato e leader di Articolo Uno, Roberto Speranza.