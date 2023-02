Sanremo, al debutto la ‘belva’ Fagnani: il programma della seconda serata con l’ordine dei cantanti

ROMA – Dopo i risultati sorprendenti del debutto del 73esimo Festival di Sanremo e il ‘caso Blanco‘, si riparte questa sera con i restanti 14 artisti in gara. A votare sarà sempre la sala stampa, che comporrà una nuova classifica.

Alla co-conduzione arriva Francesca Fagnani, ‘la Belva’ che ha conquistato tutti con le sue interviste al veleno. “Sono emozionata”, dice in conferenza stampa a poche ore dalla diretta. “Non c’è un termine alternativo- continua- oltre alla gratitudine. Ringrazio Amadeus per aver pensato a me. Porterò su quel palco credo la mia personalità, non saprei cos’altro portare”. E rivolgendosi verso il direttore artistico scherza chiedendogli: “Che te serve?”. Vera e schietta, aggiunge: “Non mi sento simbolo di qualcosa, ma sono felice di portare un tema che mi è molto caro e a cui ho lavorato nel corso degli anni in un modo o nell’altro”. Anche per lei, come per Chiara Ferragni ieri sera, ci sarà un momento monologo: “Mi sento una privilegiata, non solo per salire su quel palco, ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare. La scuola mi ha consentito di scegliere un mestiere che amo. La scuola è per me un tema centrale, soprattutto nelle aree più fragili del Paese e della società”. Il monologo sarà “riferito a ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando“. Amadeus, questa sera, “vorrei preoccuparlo in qualche modo- scherza- lui è sempre tranquillo”.



GLI OSPITI DELLA SECONDA SERATA

Sul palco vedremo, poi, per la prima volta insieme Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano (i primi ospiti della puntata), poi i Black Eyed Peas che faranno ballare tutto il teatro. Ci sarà anche Francesco Arca per presentare la fiction “Resta con me” e Angelo Duro, dopo la mezzanotte. Dal Suzuki Stage si esibiranno Francesco Renga e Nek, dalla Costa Smeralda ci sarà Fedez.

L’ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI

Questo l’ordine di uscita dei quattordici cantanti in gara di questa sera: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e DiMartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

L’appuntamento è per questa sera su Rai Uno alle 20.40.