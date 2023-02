Tg Mondo Hi-Tech, edizione dell’8 febbraio 2023

L’ATTACCO HACKER NON HA COLPITO ISTITUZIONI O SETTORI CRITICI IN ITALIA

Dopo il massiccio attacco hacker di domenica che ha colpito diversi Paesi in tutto il mondo, a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione coordinata dal sottosegretario con la delega alla Cybersecurity Alfredo Mantovano, con il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) Roberto Baldoni e la direttrice dei servizi segreti Elisabetta Belloni. L’incontro, comunica Palazzo Chigi, “è servito a verificare che, pur nella gravità dell’accaduto, in Italia nessuna istituzione o azienda primaria che opera in settori critici per la sicurezza nazionale è stata colpita”. Inoltre, dopo le prime indagini dell’Acn, non sono emerse evidenze che riconducano ad aggressione da parte di un soggetto statale o assimilabile a uno Stato ostile; è invece probabile l’azione di criminali informatici, che richiedono il pagamento di un ‘riscatto'”.

DAL GARANTE DELLA PRIVACY STOP ALL’AMICO VIRTUALE ‘REPLIKA’

Il Garante della privacy ferma ‘Replika’. Il chatbot, dotato di una interfaccia scritta e vocale che basandosi sull’intelligenza artificiale genera un ‘amico virtuale’, per il momento non potrà usare i dati personali degli utenti italiani. Il Garante della privacy ha infatti disposto con effetto immediato, nei confronti della società statunitense che sviluppa e gestisce l’applicazione, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati. Alla luce delle recenti notizie stampa e delle prove condotte dall’Autorità su ‘Replika’, l’applicazione presenta infatti concreti rischi per i minori d’età, a partire dalla proposizione ad essi di risposte assolutamente inidonee al loro grado di sviluppo. L”amico virtuale’ – presentato come in grado di migliorare il benessere emotivo dell’utente, aiuterebbe a comprendere i propri pensieri e calmare l’ansia, attraverso la gestione dello stress, la socializzazione e la ricerca dell’amore e ha caratteristiche che, intervenendo sull’umore della persona, possono accrescere i rischi per i soggetti ancora in una fase di sviluppo o in stato di fragilità emotiva.

DIGITALE. FURTO DI IDENTITÀ, INPS RAFFORZA LA PREVENZIONE

L’Inps sta introducendo una nuova funzione di “verifica dell’identità digitale” per proteggere i dati personali degli utenti e prevenire frodi e truffe online. Questo controllo supplementare sarà attivato solo quando l’utente chiede l’accesso ai servizi dell’Istituto con credenziali diverse da quelle già utilizzate. La nuova funzione sarà disponibile per tutti i cittadini che hanno già verificato i loro contatti telematici. Il sistema invierà un codice temporaneo di conferma all’utente, che dovrà essere inserito per completare l’accesso. Allo stesso tempo, verrà inviata una notifica di avvenuto accreditamento, in modo che l’utente possa prendere le dovute misure in caso di accesso non autorizzato.

COLOSSEO. INFO A VISITATORI, ARRIVA NUOVO CHATBOT NERONE

Il Parco archeologico del Colosseo è tra le primissime istituzioni culturali dello Stato a lanciare il nuovo chatbot Nerone, software di intelligenza artificiale nelle vesti dell’imperatore Giulio Claudio, progettato per accompagnare il pubblico nella richiesta di informazioni sugli orari di apertura del PArCo e per approfondire le notizie storiche sui tanti monumenti e siti che di esso fanno parte. A partire da febbraio 2023 il sito turistico leader in Italia accoglierà i visitatori attraverso un software che simula ed elabora le conversazioni umane consentendo agli utenti che vi si rivolgono di interagire con i dispositivi digitali come se comunicassero con una persona reale. O meglio con l’imperatore Nerone, raffigurato con la toga e con la corona radiata, così come rappresentato in alcune emissioni monetali dei suoi anni. Nerone è in grado di offrire informazioni di servizio e gestire oltre cento possibili scenari, fornendo risposte in inglese, italiano e francese.