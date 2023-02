REGGIO CALABRIA – “Stavo lavorando e mi sono fermato, perché mi hanno portato questo video: guardiamolo insieme”. Su Facebook il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, pubblica un video in cui, mentre si trova nel suo ufficio alla Cittadella regionale a Catanzaro, si ferma per vedere un video con alcune dichiarazioni di Pierfrancesco Majorino, candidato del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lombardia. L’esponente di sinistra, ad una tv locale lombarda dice: “Regione Lombardia non è la Calabria, è una Regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare, ha tante persone sul territorio impegnate in progetti sociali, culturali”.

La replica via social del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto è netta: “Questo è proprio scemo. Ecco come simili personaggi disprezzano il Sud. Questo è un tale che si chiama Pierfrancesco Majorino, è candidato alla Regione Lombardia ma è soprattutto un cretino, perché non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità, tante possibilità, e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto. Meritano anche il suo rispetto, lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino. Quindi, Majorino – conclude Occhiuto – come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica, va a lavurà”.