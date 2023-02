ROMA – Sta facendo il giro del web il video di Blanco che, nel corso della sua esibizione nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, perde le staffe e distrugge la scenografia, prendendo a calci i fiori sul palco. In molti si sono chiesti se questo episodio fosse una performance concordata che però è sfuggita di mano. A togliere ogni dubbio è stato Amadeus, che durante la conferenza stampa della seconda serata del Festival ha parlato di quanto accaduto sul placo dell’Ariston.

AMADEUS: SAPEVO CHE AVREBBE FATTO QUALCOSA

“Blanco stamattina mi ha chiamato, era dispiaciutissimo. Lui ha sbagliato, lo sa lui per primo. Io dico che quando ci sono problemi tecnici si alza la mano e si ricomincia. Lui non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato. Accetto le scuse con serenità. Riccardo è uno dei più grandi talenti italiani. Non voleva mancare di rispetto a Sanremo e ai fiori, sa bene che lavoro c’è dietro”, ha spiegato Amadeus.

Tuttavia, il direttore artistico ammette di essere stato al corrente che Blanco avrebbe fatto qualcosa di particolare sul palco: “Era previsto che dovesse dare un calcio alle rose, mi era stato detto che poteva coricarsi, rotolarsi, che avrebbe fatto qualcosa di particolare”. Ma la performance è sfuggita di mano quando per un problema tecnico il cantante non è riuscito a sentire la sua voce: “Compirà 20 anni, non ha voluto mancare di rispetto a Sanremo, ha sfogato la sua rabbia sui fiori. Ha chiesto di essere perdonato. Accetto le sue scuse con serenità”.

IL CODACONS DENUNCIA BLANCO

Nel frattempo, il Codacons ha presentato un esposto contro Blanco con l’accusa di aver danneggiato la scenografia del Festival, “pagata dagli italiani con i soldi del canone Rai”.