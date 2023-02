Sanremo 2023, Colapesce e Dimartino in gara con ‘Splash’: il testo della canzone

ROMA – Colapesce e Dimartino sono tra gli artisti in gara al 73esimo Festival di Sanremo, dove portano ‘Splash‘, un brano che arriva a due anni dalla fortunata partecipazione sul palco dell’Ariston con ‘Musica Leggerissima’. Dopo una prima serata, record di ascolti, in cui si sono esibiti i favoriti Marco Mengoni e Ultimo, c’è grande attesa per l’esibizione di Giorgia, anche lei data tra i vincenti dai bookmaker. Così come per Madame, quest’ultima rimasta in gara nonostante le polemiche sorte per lo scandalo vaccini. Nella seconda serata si esibiranno anche i Modà e Levante, che nei loro brani affrontano, in maniera differente, il tema della depressione, mentre ad infiammare il dibattito politico c’ha già pensato Rosa Chemical, attaccato da Fratelli d’Italia a causa del suo brano che inneggia all’amore libero. I giochi però sono tutt’altro che fatti e a sfidarsi non saranno solo gli artisti sul palco dell’Ariston ma anche i telespettatori, attraverso il Fantasanremo, gioco virtuale che ha spopolato nella scorsa edizione e che sta registrando numeri da record anche per Sanremo 2023.

SANREMO 2023, IL TESTO DELLA CANZONE ‘SPLASH’ DI COLAPESCE DIMARTINO

Campi sconfinati

Che si arrendono alla sera

Qualche finestra accesa

Mentre il vento arpeggia

Una ringhiera

Tu vivresti qui per sempre

Dici che dovrei staccare

Un po’ la mente

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’immensità del blu

Splash

Vorrei svegliarmi più tardi al mattino

Cambiare vita baciarti nel grano

In sud America

Ma l’entusiasmo poi se ne va

Questa sera mi nascondo

Mentre i miei pensieri

Vanno per il mondo

Ma io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore delle metro affollate

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Meglio soli su una nave

Per non sentire il peso delle aspettative

Travolti dall’immensità del blu

Splash

Sorrido alle Seychelles

Mi annoio a Panama

La vita è un baccarat

Balliamo vieni qua

Perdonami

Non ci capisco mai

Mi dici lascia stare

Sono qua

Ma io, io

Ma io lavoro per non stare con te

Preferisco il rumore dei cantieri infiniti

A quello del mare

Ma che mare ma che mare

Come stronzi galleggiare

Per non sentire il peso delle

Aspettative

Vado via senza te

Mi tuffo nell’immensità del blu

Splash