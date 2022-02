Pechino 2022, Federico Pellegrino conferma l’argento olimpico nello sci di fondo

(Foto dal profilo Twitter di Italia Team)

ROMA – Federico Pellegrino ha vinto la medaglia d’argento nello Sprint a tecnica libera dello sci di fondo ai

Giochi di Pechino 2022. Per il 31enne aostano è un bis, dopo il secondo posto alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. Oro al norvegese Klaebo, bronzo al russo Terentev.

MALAGÒ: “FEDERICO NON TRADISCE MAI”

“Un grande abbraccio a Federico Pellegrino che non tradisce mai e si è confermato un vero leader della sua disciplina. Il suo argento è l’ennesima conferma che vincere ai Giochi non è assolutamente facile. Siamo a sette medaglie in sei sport differenti. Poliedrici come sempre e come quasi nessun altro. Aspettatemi che presto tornerò in mezzo a voi. Viva lo sport, viva l’Italia!”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò celebra la medaglia d’argento di Federico Pellegrino nello sprint di fondo. Malagò è ancora in isolamento perché risultato positivo al Covid-19.

LA SCHEDA DI FEDERICO PELLEGRINO

Con l’argento conquistato nella sprint a tecnica libera a Pechino, Federico Pellegrino bissa il secondo posto di Pyeongchang 2018, ottenuto però nella gara a tecnica classica. Nato ad Aosta il primo settembre 1990, ‘Chicco’ è alla sua terza Olimpiade ed è l’uomo di punta del fondo azzurro, il campione che ha saputo conquistare l’oro iridato nella sprint a Lahti 2017, dieci anni dopo l’ultimo trionfo mondiale al maschile (Sapporo 2007) targato Zorzi-Pasini nella team sprint.

Nella storia era entrato nel 2016 diventando il primo atleta non scandinavo a vincere la Coppa del Mondo sprint e anche l’azzurro con più successi (9). Nel 2021 si è aggiudicato per la seconda volta in carriera la Coppa del Mondo nella specialità sprint, capitalizzata con tre successi di tappa a Val Mustair, Dresda e Davos.

Nel giugno dello scorso anno il matrimonio da favola a Gressoney con la collega Greta Laurent, alla quale è legato da molti anni. Da adolescente amava giocare a calcio, tifa Juventus, ed era percussionista della banda del suo Paese.

