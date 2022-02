Fontana e il nodo sicurezza: “Servono militari in strada, richiamarli dall’estero”

“Credo che a questo punto si debbano fare delle valutazioni a livello governativo sull’opportunità di destinare un numero maggiore di militari alla sicurezza interna e magari ridurre qualche numero nelle missioni all’estero. La nostra doveva essere una presenza ma credo che in questo momento la sicurezza venga prima di altri problemi“. Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della seduta odierna di Consiglio a Palazzo Pirelli.

IERI LA VISITA DEL MINISTRO DELL’INTERNO A MILANO

Ieri il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nel giorno della sua visita nel capoluogo lombardo, ha annunciato l’invio, per la città di Milano, di 255 uomini in più in forze alla Polizia entro l’estate. Il governatore Fontana oggi torna sul problema sicurezza e sull’interlocuzione avuta ieri con Lamorgese. Parlando “a lungo” con il ministro Fontana, ha capito come questa “non è una decisione che spetta a lei ma che spetta al ministero della Difesa, il quale ha ridotto di 1.000 unità gli addetti a Strade sicure”.