Covid, in Valle d’Aosta gli immunizzati superano quota 100 mila

AOSTA – In Valle d’Aosta il numero dei vaccinati con prima dose ha superato quota 100.000. Nello specifico, dei circa 124.089 abitanti della piccola regione alpina, in 100.008 hanno ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19, mentre sono 94.172 i valdostani che hanno concluso il ciclo vaccinale. I dati sono riportati nella homepage del portale dedicato alla vaccinazione anti-Covid 19 in Valle d’Aosta.

Per la somministrazione di prime e secondi dosi, ricorda l’Usl, gli over 12 anni possono accedere alla vaccinazione all’hub della Grand Place di Pollein, senza prenotazione, tutti i giorni dalle 8 alle 20. Sono necessari la tessera sanitaria e un documento di identità. Per i minorenni, è necessaria la presenza di un solo genitore-accompagnatore al momento della vaccinazione, mentre coloro che hanno ricevuto la prima dose fuori Valle, devono portare il certificato di vaccinazione. Sono esclusi dalla vaccinazione ad accesso libero i bambini in età pediatrica (5-11 anni), per i quali è richiesta ancora la prenotazione dal portale prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.