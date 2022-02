Bonino: “Draghi è il miglior premier possibile. +Europa non guarda ad alleanze con la destra”

ROMA – “La prospettiva di +Europa, e ora del patto federativo con Azione, è quella di una forza europeista, radicalmente riformatrice che esplicitamente si richiami ai liberali europei; anche sui diritti civili, ovviamente”. Lo afferma la senatrice di +Europa, Emma Bonino, in un’intervista al quotidiano ‘Domani’. Sui movimenti nell’area di centro, l’ex ministra degli Esteri ha spiegato: “Vedo che altri lavorerebbero a un centro moderato con forze che governano e governeranno con Salvini e Meloni: non giudico, ma non è la nostra strada”.

“Draghi è il migliore presidente del Consiglio oggi possibile, per me, lo ripeto, il fatto che sia divenuto premier è stato un passo in avanti e non indietro da parte della politica. Ma – sottolinea la leader di +Europa – sta scoppiando proprio la contraddizione sulla valutazione del governo Draghi: il centrodestra si divide tra opposizione e governo, il M5S tra chi ha scelto Draghi, l’Europa, l’atlantismo e le riforme, da una parte, e dall’altra i nostalgici di un movimento anti-tutto, compresa l’Europa. E poi ci sono quelli, come noi, che hanno voluto Draghi con convinzione, lo sostengono perché sanno che i tempi sono difficili e che una guida europeista come la sua è una occasione politica da non sprecare. E sono pronti – conclude Bonino – a sostenerlo anche oltre il 2023”.