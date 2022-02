Assalti a bancomat e uffici postali, sgominata banda a Bari

BARI – Un gruppo “ben organizzato”, capace di mettere a segno rapine ai danni di camionisti e assalti a sportelli bancomat di Poste e istituti di credito usando dell’esplosivo. Una organizzazione che – dicono gli inquirenti – seguendo “meccanismi collaudati e persone fidelizzate dai capi” decideva strategie e vittime da colpire “nell’officina di uno di loro” usata come base operativa. Dei 19 arrestati per associazione per delinquere, rapina, sequestro di persona, furto, porto abusivo di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso, 11 sono finiti in carcere, gli altri 8 ai domiciliari.

Le indagini sono partite nel settembre di due anni fa dopo un tentato furto ai danni di uno sportello bancomat a Valenzano (Bari). Così, i carabinieri sono riusciti a ricostruire quattro rapine, di cui tre ai danni di autotrasportatori con sequestro di persona, un tentativo di rapina ai danni di due anziani, quattro furti aggravati, due assalti a sportelli automatici di istituto di credito e di un ufficio postale, diversi episodi di ricettazione di materiale compendio di rapine, l’incendio doloso di cinque auto e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Il gruppo per mettere a segno rapine a camionisti agiva sempre allo stesso modo, come accaduto nel dicembre 2020 sulla provinciale tra Rutigliano e Adelfia, nel barese, quando i presunti rapinatori a bordo di tre auto munite di lampeggianti blu, avrebbero bloccato la strada in entrambe le direzioni, minacciato con una pistola il camionista che è stato sequestrato e abbandonato nelle campagne di Mola di Bari.

Il gruppo usava anche palette simili a quelle in dotazione alle forze di polizia per fermare le vittime. Nel novembre del 2020, due degli indagati sono stati ritenuti responsabili di due tentati assalti e di due tentati furti: uno a un bancomat di Fasano, sventato da personale di vigilanza e l’altro a un postamat di Adelfia, dove i carabinieri li misero in fuga. In entrambi i casi è stato usato dell’esplosivo. A sei degli indagati è contestato un tentativo di rapina ai danni di una coppia di anziani di Cellamare. Nel corso delle indagini sono stati recuperati 113 climatizzatori, rapinati a un camionista a Mola di Bari nell’ottobre 2020, svariati generi alimentari e due autocarri rubati a Noicattaro nel mese di gennaio 2021. L’operazione, in cui sono stati impegnati un centinaio di militari, ha riguardato i comuni di Bari, Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Mola di Bari, Sannicandro di Bari, Triggiano e Valenzano.