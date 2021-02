Covid, 7.970 nuovi casi e 307 decessi. Crescono le ospedalizzazioni

ROMA – Sono 7.970 i nuovi casi di Covid 19 in Italia a fronte di 144.270 tamponi tra molecolari e antigenici, 307 i decessi. Il tasso di positività è al 5,5%. Ieri i contagi erano stati 11.641 con 270 vittime. Il numero totale dei decessi sale quindi a 91.580.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.