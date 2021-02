Tg Lazio, edizione dell’8 febbraio 2021

COVID, AL VIA VACCINAZIONI SU OVER 80: OGGI DOSI A 3.601 PERSONE

Sono iniziate questa mattina a Roma e nel Lazio le vaccinazioni anti Covid per le persone con più di 80 anni. Oltre tremila le dosi somministrate, primo atto di quella che sarà una lunga marcia verso l’immunità di gregge. “Questo è il primo tassello della rinascita italiana- ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, presente all’avvio delle somministrazioni all’Istituto Spallanzani- Iniziamo a vedere la fine di una stagione drammatica”. L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, ha spiegato che “ci vorranno circa due mesi per vaccinare tutta la categoria degli over 80, ma entro febbraio inizieranno le prenotazioni per le vaccinazioni degli over 75”.

COVID, ASL ROMA 1: 612 SOMMINISTRAZIONI IN 10 STRUTTURE

Sono 612 le persone con più di 80 anni che hanno ricevuto il vaccino in dieci strutture del territorio gestito dall’Asl Roma 1. Tra queste il Santa Maria della Pietà, l’Idi, il Gemelli, l’ospedale Cristo Re e il San Pietro Fatebenefratelli, ma da lunedì prossimo anche l’Auditorium Parco della Musica diventerà punto vaccinale. “Quella di oggi è una giornata storica- ha detto il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese- Nelle prossime settimante tutti gli over 80 riceveranno la dose di vaccino, comprese le persone impossibilitate a muoversi che la riceveranno a domicilio.

DA LAURENTINO 38 PARTE PIANO PLAYGROUND REGIONE LAZIO-ATER

Le aree verdi dell’Ater di Roma stanno per popolarsi di playground. L’operazione è partita questa mattina al Laurentino 38, dove l’assessore regionale alla Casa, Massimiliano Valeriani, e il direttore di Ater Roma, Andrea Napoletano, hanno riconsegnato nelle mani di un comitato di cittadini le chiavi del giardino di via Michele Saponaro dopo una riqualificazione costata 150mila euro. L’intervento ha consentito di ripristinare camminamenti e cancellate, oltre alla realizzazione di panchine e un nuovo impianto di illuminazione. “Entro la fine del 2021 concluderemo 10 playground ma confidiamo di consegnarne un buon numero ben prima della meta’ dell’anno” ha detto Valeriani.

DA DOMANI AL COLOSSEO LA GRANDE MOSTRA SU POMPEI

Si chiama ‘Pompei 79 d.C. Una storia romana’ la grande mostra che aprirà domani al secondo ordine del Colosseo. L’esposizione, con i suoi quasi 100 reperti, arricchita da video e proiezioni virtuali, prova a restituire il complesso dialogo che lega le due realtà più famose dell’archeologia italiana, dalla Seconda guerra sannitica all’eruzione del Vesuvio. Un racconto dall’alto valore scientifico, basato sulla ricostruzione delle relazioni sociali e culturali rintracciabili in particolare attraverso la ricerca archeologica.