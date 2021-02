VIDEO| Regionali Calabria, Tansi: “Io e de Magistris come Coppi e Bartali”

REGGIO CALABRIA – “Per la Calabria occorrono due presidenti: uno per la giunta, uno per il Consiglio regionale. In un grande gioco di squadra, come nello sport furono Coppi e Bartali. Io mi propongo come presidente del Consiglio”. Così il leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi oggi nel corso della conferenza stampa sulle prossime elezioni regionali insieme a Luigi de Magistris, attuale sindaco di Napoli. Stante questa ripartizione dichiarata, Tansi ha quindi annunciato di affidare la candidatura della presidenza della giunta regionale all’ex Pm.

TANSI: “CREDIAMO IN QUESTA COALIZIONE CHE HA LO STESSO COLORE, L’ARANCIONE”

“Noi ci crediamo in questa coalizione, che ha lo stesso colore, l’arancione, e che si pone come rottura di un incantesimo di forze che tengono sotto scacco la Calabria da trent’anni. Alla Calabria servono due presidenti in grado di dare una svolta a questa regione, uno per la giunta e uno per il Consiglio che deve tornare a legiferare per i calabresi non con leggi ad personam”. Il leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ratificato oggi l’alleanza politica civica in vista delle elezioni regionali del prossimo 11 aprile.

DE MAGISTRIS: “CON NOI LA VERA ALTERNATIVA CIVICA“

“L’arancione mi è familiare – spiega de Magistris – perché nel 2011 con questo colore cambiammo la storia della mia città natia (Napoli, ndr). Oggi mi ritrovo, qui nella terra che tanto amo, per costruire insieme il cambiamento”. Per l’ex pm questo è “un giorno importante per la Calabria, quando si discuteva con Carlo della frase sul passo indietro piuttosto che di lato, penso che con oggi si sia fatto un passo in avanti“. “Oggi i calabresi, per la prima volta nella storia, sanno che votando de Magistris, Tansi e chi verrà con noi, avranno un’alternativa. È finita la storia del ‘tutti sono uguali, tanto non cambia nulla se voti l’uno o l’altro’. Non ci sono più alibi”.

Ad ora le liste elettorali in supporto della coalizione civica di Carlo Tansi e Luigi de Magistris sono tre: Tesoro Calabria, Calabria libera, Calabria pulita. Una quarta lista a “trazione meridionalista” e’ stata annunciata oggi da Tansi nel corso della conferenza stampa che ha sancito ufficialmente l’alleanza politica in vista delle elezioni regionali dell’11 aprile.