Regionali Calabria, Tansi affida la presidenza della giunta a de Magistris

REGGIO CALABRIA – “Per la Calabria occorrono due presidenti: uno per la giunta, uno per il Consiglio regionale. In un grande gioco di squadra, come nello sport furono Coppi e Bartali. Io mi propongo come presidente del Consiglio”. Così il leader di Tesoro Calabria Carlo Tansi oggi nel corso della conferenza stampa sulle prossime elezioni regionali insieme a Luigi de Magistris, attuale sindaco di Napoli. Stante questa ripartizione dichiarata, Tansi ha quindi annunciato di affidare la candidatura della presidenza della giunta regionale all’ex Pm.

