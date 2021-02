Covid, taxi gratis per chi si vaccina: l’iniziativa di Free Now

ROMA – Corse in taxi gratis per chi va a vaccinarsi contro il Covid. L’app multi-service ‘Free Now’ ha deciso infatti di stanziare 1 milione di euro per rimborsare i suoi passeggeri, in tutta Europa, che si recano in taxi presso i centri per la vaccinazione accompagnandoli in “totale sicurezza”.

COME AVERE IL RIMBORSO

Per ricevere il rimborso, spiegano, sarà necessario contattare il servizio clienti dell’azienda e fornire la ricevuta della corsa effettuata con l’app di ‘Free Now’ (anche per conto terzi, come parenti o amici) e un documento che certifichi l’appuntamento presso il centro vaccinale o il vaccino stesso. “È chiaro a tutti quanto sia stato difficile l’anno appena concluso, ma finalmente vediamo uno spiraglio di luce grazie al piano per le vaccinazioni anti Covid-19 intrapreso in tutta Europa- dice Andrea Galla, country manager di ‘Free Now’- E anche noi vogliamo dare il nostro contributo, aiutando i cittadini a raggiungere i centri di vaccinazione senza stress e nel modo più conveniente possibile. Vogliamo essere di reale aiuto per le persone che potrebbero averne bisogno”. Grazie a questa iniziativa, inoltre, si potrà supportare anche il lavoro “dei nostri tassisti- prosegue Galla- messo a dura prova dalla crisi dovuta alla pandemia, garantendo loro un più alto numero di corse e di guadagni.” La campagna, oltre che in Italia, è attiva in Irlanda, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna, Romania e Grecia. Qui maggiori informazioni sull’iniziativa: free-now.com/it/vaccinazione-covid/