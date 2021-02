Da Confindustria Campania un laboratorio Zero Robotics per l’Istituto Righi di Napoli

NAPOLI – “Questa iniziativa interpreta una collaborazione concreta nel rispetto della differenza dei ruoli tra sistema aziendale e scuola, ma tesa ad un obiettivo comune”.

Così Giovanna Martano, dirigente scolastica dell’Iti Righi di Napoli, nel suo intervento dopo la firma del protocollo d’intesa definito tra Confindustria Campania, l’Ufficio scolastico regionale della Campania e l’Iti Augusto Righi con cui Confindustria Campania si impegna a realizzare un laboratorio Zero Robotics per l’istituto napoletano.

Zero Robotics è una competizione mondiale di robotica aerospaziale organizzata dal Mit di Boston in collaborazione con la Nasa, Aurora e altre agenzie aerospaziali.



“L’Unione industriali Napoli e tutto il sistema campano – spiega Vito Grassi, presidente di Confindustria Campania – fa un lavoro importante con le scuole e con grande piacere si mette a disposizione per questo laboratorio. Oggi si fa fatica – ammette però – a mandare un ragazzo a un istituto tecnico, loro e le famiglie non sono fiduciosi”.

Per Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, “l’Iti è una risposta più pronta all’impresa, quello che forse manca è un orientamento ben fatto. L’istituto professionale è una grande scuola se fatta bene, se seguita bene, e questo a volte non viene capito. In un sistema economico servono tutti, non solo avvocati o ingegneri”.