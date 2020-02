Tg Agricoltura, edizione dell’8 febbraio 2020

SPECIALE, IL LAZIO AL FRUIT LOGISTICA 2020 DI BERLINO

I centottanta metri di spazio con una cornice di espositori e al centro un’area degustazioni dove i visitatori sono stati intrattenuti e deliziati tra eventi e cooking show: quella di Regione Lazio e Arsial al Fruit Logistica 2020, la fiera mondiale dell’ortofrutta a Berlino dal 5 al 7 febbraio, si conferma anche quest’anno non una semplice area espositiva ma una vera e propria ‘casa del gusto’ dove le eccellenze agroalimentari del territorio sono state esaltate e promosse da maestri produttori e trasformatori. Accanto ad aziende e cooperative agricole laziali, infatti, gli ambasciatori Francesco Capirchio e Mario Serani, il primo chef di un affermato ristorante di Campodimele (Lt), il secondo pluripremiato gelatiere di Antrodoco, in provincia di Rieti. A loro il compito di preparare piatti estrosi con gli ingredienti caratteristici forniti dalle 5 aziende presenti. Ma per il Lazio la tre giorni di Berlino è stata anche un’occasione per consolidare la rete di operatori del territorio, che si sono uniti nello spazio istituzionale per un momento celebrativo assieme all’assessore all’Agricoltura Erica Onorati e al presidente Arsial, Antonio Rosati.