VIDEO | Brasile, sostenitori di Bolsonaro all’assalto dei palazzi del potere. Lula: “Fascisti”

ROMA – “Un crimine annunciato contro la democrazia” e “contro la volontà espressa alle elezioni”: così Gleisi Hoffman, al vertice del Partido dos trabalhadores (Pt) del neopresidente Luiz Inacio Lula da Silva, sull’assalto ai palazzi delle istituzioni federali a Brasilia. Mentre lo stesso Lula ha definito i manifestanti “vandali e fascisti”.

#Brasil: imágenes de la tomada del Planoalto (el ejecutivo de la legislatura de Brasil) en Brasília por la extrema derecha. Los seguidores de Bolsonaro destruyeron varios artículos y obras del arte. pic.twitter.com/gY9zeFzlCh — El Ciudadano (@El_Ciudadano) January 8, 2023

L’ASSALTO DEI MANIFESTANTI

Immagini trasmesse dalla televisione nazionale hanno mostrato folle di sostenitori dell’ex capo di Stato Jair Bolsonaro superare le transenne e le barriere di sicurezza predisposte dall’esercito a protezione delle sedi del Congresso, della Corte suprema e del palazzo di Planalto, la sede della presidenza.

Manifestantes bolsonaristas furaram um bloqueio e invadiram a Esplanada em Brasília na tarde deste domingo (8) #CNNBrasil360 pic.twitter.com/9ExwiA3APy — CNN Brasil (@CNNBrasil) January 8, 2023

LULA: “EPISODI SENZA PRECEDENTI NELLA STORIA”

“Vandali” e “fascisti” sono i responsabili dell’assalto ai palazzi del potere a Brasilia: così il neopresidente Luiz Lula Inacio da Silva, mentre all’interno e presso le sedi di Congresso, Corte suprema e presidenza si fronteggiano poliziotti e sostenitori di Jair Bolsonaro. Secondo il capo di Stato, episodi come quelli di oggi “non hanno precedenti nella storia” del Brasile. L’assalto dei sostenitori di Bolsonaro ha seguito di una settimana il giuramento di Lula come capo di Stato. Le violenze, ha detto il neopresidente, sono “atti di vandali e fascisti”.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

Nella sua edizione online, la testata Globo propone una diretta dei fatti. “Gli agenti di polizia”, questo l’ultimo titolo, “avanzano sulla rampa che conduce al Palácio do Planalto e cominciano ad arrestare i terroristi“.

LULA INVIA ANCHE LA GUARDIA NAZIONALE

A garantire la sicurezza nel distretto di Brasilia saranno le autorità federali, con un dispiegamento della guardia nazionale e dell’esercito: lo ha disposto il neopresidente Luiz Inacio Lula da Silva, con una misura annunciata anche su Twitter.

Il provvedimento, introdotto dopo l’assalto di sostenitori dell’ex capo di Stato Jair Bolsonaro alle sedi del Congresso, della Corte suprema e del palazzo della presidenza a Brasilia, resterà in vigore almeno fino al termine del mese.

La misura prevede anche il dispiegamento nella capitale della Guardia nazionale e la chiusura al pubblico del quartiere centrale dove si trovano le sedi istituzionali per almeno 24 ore.

Secondo Joao Marcelo, cronista brasiliano collaboratore dell’agenzia Dire, il governatore del distretto federale di Brasilia Ibaneis Rocha resterà comunque in carica.

“Le conseguenze dell’assalto di oggi”, aggiunge però Marcelo, “saranno enormi”. Bolsonaro ha lasciato il Brasile per gli Stati Uniti nei giorni scorsi, prima del giuramento di Lula prestato a inizio gennaio.

ACCUSE AGLI AGENTI: “INCOMPETENTI O IN MALAFEDE”

“Incompetenza” o “malafede” da parte della polizia, che avrebbe addirittura in qualche caso “guidato” i sostenitori di Jair Bolsonaro: è l’accusa rivolta dal neopresidente Luiz Inacio Lula da Silva in merito all’assalto ai palazzi del potere a Brasilia.

Il capo di Stato ha parlato nello Stato di San Paolo, dove si trovava per far visita a zone colpite da alluvioni. “C’è stato, direi, incompetenza, cattiva fede o malafede da parte delle persone che avrebbero dovuto garantire la sicurezza nel Distretto federale” ha detto Lula. “Non è la prima volta. E vedrete le immagini con loro (gli agenti, ndr) che guidano la gente verso la piazza dei Tre poteri”.

Il neopresidente ha aggiunto: “Scopriremo chi sono i finanziatori di questi vandali che sono andati a Brasilia e che pagheranno con la forza della legge”.

GLI USA: VIOLENZA INACCETTABILE, STIAMO CON LA DEMOCRAZIA

La violenza è “inaccettabile” e gli Stati Uniti stanno dalla parte della democrazia brasiliana, che “non sarà messa in discussione” dall’assalto di oggi: così il consigliere per la Sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan.

La presa di posizione è stata diffusa attraverso i social network. “Gli Stati Uniti condannano ogni tentativo di minare la democrazia in Brasile” ha scritto Sullivan. Il presidente Joe Biden sta seguendo la situazione da vicino e il nostro sostegno alle istituzioni democratiche del Brasile è saldo”.

Appoggio al neopresidente Luiz Inacio Lula da Silva, nel suo appello a porre “fine immediata” ai disordini, è stato espresso anche dal segretario di Stato americano Anthony Blinken.

Sotto accusa per l’assalto al Congresso, alla Corte suprema e alla palazzo della presidenza a Brasilia sono i sostenitori di Jair Bolsonaro, ex capo di Stato che da alcuni giorni si trova proprio negli Stati Uniti, in Florida.

SGOMBERATA LA RAMPA DEL PALAZZO PRESIDENZIALE DI PLANALTO

La rampa che porta al palazzo della presidenza a Brasilia è stata liberata dei sostenitori di Jair Bolsonaro che la occupavano: lo riferiscono fonti della stampa locale.

Secondo queste ricostruzioni, rilanciate anche dalla testata O Globo, le forze speciali intervenute sul posto hanno arrestato almeno 150 persone.

