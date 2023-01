Dai Ferragnez a Sabrina Ferilli, la storia di Stefano e Valentina a ‘C’è posta per te’ divide i social

ROMA – La prima puntata della nuova stagione di ‘C’è posta per te‘ ha avuto ospiti del calibro di Can Yaman e Antonino Cannavacciuolo, ma a calamitare l’interesse del pubblico è stata la storia di Stefano e Valentina. È stata la giovane a chiedere aiuto alla conduttrice Maria De Filippi per provare a riconquistare il marito.

LA STORIA DI STEFANO E VALENTINA

Dopo un matrimonio felice e tre figli, un giorno Valentina aveva iniziato a tradire Stefano. Venuto a sapere della relazione extraconiugale, il marito aveva deciso di trasferirsi. Nel frattempo però Valentina ha capito di voler continuare a stare con Stefano e ha provato a convincerlo a tornare insieme. Ma lui si è dimostrato irremovibile.

VALENTINA: “MI SENTO L’AMANTE DI MIO MARITO”

Tra i due però i rapporti non si sono interrotti: continuano a vedersi per il bene dei figli e hanno anche rapporti intimi. Per questo, Valentina ha spiegato a De Filippi di sentirsi “l’amante di mio marito”. E ha lanciato un appello a Stefano: “Quando te ne sei andato ho capito che eri tu l’uomo della mia vita, eri la mia famiglia. Perché non torniamo insieme?“.

STEFANO: “VALENTINA È UNA SERPE”

Convocato in studio, Stefano inizialmente ha ribadito alla padrona di casa di ‘C’è posta per te’ di non aver alcuna intenzione di aprire la busta e ha definito la moglie “una serpe”. De Filippi ha ricordato allora all’uomo che in alcuni frangenti non si era comportato bene nei confronti di Valentina. Ma lui ha spiegato: “Il torto è stato troppo grande, ho una ferita aperta“.

IL LIETO FINE

A quel punto, Valentina tra le lacrime ha provato un’ultima volta a convincere il marito a riprovarci e le parole di De Filippi hanno fatto breccia su Stefano: “Prova a vedere se puoi recuperare, se poi non ce la fai, non ce la fai”. L’uomo ha quindi detto sì alla conduttrice e lei ha aperto la busta, con Stefano e Valentina che si sono abbracciati, anche se lui si è dimostrato molto freddo e ha tenuto a distanza la moglie in lacrime. “Hai detto che ci provi? E allora provaci”, lo ha allora bacchettato De Filippi. E lui ha assicurato che ci proverà.

LE REAZIONI SOCIAL DI CHIARA FERRAGNI E SABRINA FERILLI

La storia di Stefano e Valentina è stata seguita e commentata, tra gli altri, anche da Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli. Tramite una storia Instagram in cui viene ripresa dal marito Fedez (che scherza: “I Ferragnez mondani guardano ‘C’è posta per te’. Mia moglie è scandalizzata”), l’influencer dà un consiglio a Valentina: “Scappa, è l’uomo più tossico e la relazione più tossica. È tutto quello che non dovrebbe essere una relazione”.

Anche Sabrina Ferilli ha detto la sua su Instagram. L’attrice, amica e compagna di avventure di Maria De Filippi a ‘Tu si que vales’, dapprima ha consigliato alla conduttrice di gettare la spugna: “Lascia sta Marì, La busta non s’apre. Peccato”. Poi, dopo il colpo di scena finale, ha espresso tutto il suo stupore: “Ma non ci credo. Ahò, c’è riuscita”, ha scritto Ferilli.

