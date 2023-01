Ai piccoli pazienti di Aosta in dono il libro ‘Artùpertu’

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 8 gen. – C’è anche quello di Aosta tra i reparti pediatrici che hanno ricevuto il libro di Artù, cane ‘giornalista’ tanto amato dai bambini. Spinta dal desiderio di regalare un sorriso, Monica Cerin, amministratore di Audens, ha donato un libro che possa far sognare 2.000 bambini ricoverati durante il periodo delle feste. “ARTÙperTU con Enrica al Museo”, una storia fantastica ma anche una favola contemporanea, racconta un’avventura tra simpatici animali (realmente esistenti), facendo capire ai piccoli e grandi lettori, quanto sia importante prendersene cura con amore e dedizione.

Il libro, con 5.000 copie vendute, si appresta ad essere ristampato devolvendo i proventi, come per la prima stampa, all’Enpa (Ente nazionale protezione animali) a favore delle attività di adozione a distanza dei cani e gatti anziani ospiti dei canili, che spesso faticano a trovare una famiglia che li accolga. Nel Natale di un anno fa numerosi donatori avevano acquistato 1.500 copie del libro poi distribuite in numerosi ospedali di tutta Italia. E adesso si è fatto il bis mandando il libro nelle strutture ospedaliere di Milano, Padova, Pavia, Vicenza, Genova, Pisa, Parma, Catanzaro, Trieste, Foggia, Brescia, Varese, Verona, Aosta, Seriate, Bergamo, Modena, Roma, grazie anche all’aiuto della Fondazione “Grizzly”, della Fondazione “G. e D. De Marchi” e delle Associazioni di volontariato “Noi Per Loro” e “La nostra famiglia”.

“Desidero ringraziare di cuore quanti hanno aderito a questa grande campagna di solidarietà per il secondo Natale consecutivo”, spiega Cerin. “Anche quest’anno, abbiamo avuto il piacere di donare il libro ‘ARTÙperTU con Enrica al Museo’ ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici di numerosi ospedali italiani, nei quali ottimi medici e infermieri curano e assistono i piccoli degenti che si trovano ad affrontare momenti molto dolorosi della loro vita”.

Grazie a questa “iniziativa solidale siamo riusciti a fare, con un’unica azione, un doppio regalo: ai tanti bambini ricoverati durante il periodo natalizio e ai cani anziani di Enpa”, dice Andrea Bertuzzi, autore del libro. “Questo libro ha regalato quindi tanti sorrisi anche a me, almeno 5.000, quante sono le copie vendute finora, un numero degno di nota nel mercato editoriale in questo momento storico, che mi porta a essere davvero grato verso quanti lo hanno acquistato e apprezzato”.

