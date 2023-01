In Vda ad Antey-Saint-André apre ambulatorio assistenza primaria

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 8 gen. – Da lunedì – 9 gennaio – sarà attivato un nuovo ambulatorio di assistenza primaria ad Antey-Saint-André. Lo ha comunicato l’Usl della Valle d’Aosta in una nota. L’ambulatorio si troverà all’interno del poliambulatorio e sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 20.

L’apertura di un nuovo ambulatorio è stata pensata per garantire l’assistenza agli utenti, visto che il dottor Claudio Gianotti dall’1 gennaio si è trasferito dal distretto 3 al distretto 1. Per la sua sostituzione, l’azienda sanitaria ha pubblicato un bando per l’affidamento di un incarico a un medico in formazione e valutato anche diverse soluzioni alternative, tra cui il reclutamento di medici disponibili ad assumere incarichi anche provvisori.

