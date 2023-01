Regione Vda riapre termini per consigliere Fondazione ricerca cancro

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 8 gen. – L’amministrazione regionale ha riaperto i termini per presentare la propria candidatura per la carica di consigliere della Fondazione della Regione autonoma Valle d’Aosta per la ricerca sul cancro. Le domande vanno presentate entro martedì 10 gennaio. La documentazione e la modulistica sono a disposizione degli interessati all’ufficio Nomine della segreteria della giunta regionale, al quarto piano del Palazzo regionale, ad Aosta, e reperibili sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina dedicata (Amministrazione regionale, Nomine in scadenza).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it