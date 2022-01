In Sicilia la riapertura delle scuole slitta di tre giorni

PALERMO – Si va verso uno slittamento della data di riapertura delle scuole in Sicilia, dove negli ultimi giorni si è assistito a una escalation di casi Covid. Secondo quanto si apprende in merito all’esito della riunione della task force regionale sulla scuola, infatti, il governo Musumeci avrebbe deciso di rinviare di tre giorni la data del rientro in classe, con la conseguente modifica del calendario scolastico, per consentire di verificare tutti gli aspetti organizzativi in vista della riapertura delle aule. Alla riunione erano presenti sindacati, studenti, presidi e professori che hanno sposato la posizione di circa duecento sindaci dell’Isola sulla richiesta di un rinvio del rientro in classe. Per il governo regionale erano presenti gli assessori alla Salute e all’Istruzione Ruggero Razza e Roberto Lagalla. La task force regionale tornerà a riunirsi mercoledì.

