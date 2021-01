Cecilia come Greta, la protesta contro la Dad della studentessa di Trieste

Di Micol Brusaferro

TRIESTE – Ha ripreso la sua protesta Cecilia, studentessa del primo anno del liceo Petrarca a Trieste, l’unica in citta’, e tra i pochi ragazzi in Friuli Venezia Giulia, a manifestare contro la didattica a distanza nelle scuole superiori. Prima stazionava all’esterno, sui gradini dell’istituto, che ora l’ha accolta nell’atrio, all’ingresso, dove ogni giorno, seduta a terra, dal suo tablet si collega alle lezioni svolte da remoto dai suoi docenti. Dopo le vacanze natalizie e’ tornata, a modo suo, a scuola, portando avanti la mobilitazione silenziosa, iniziata mesi fa. All’inizio alcuni suoi coetanei le hanno fatto compagnia, ma per qualche giorno soltanto, restando poi a casa. Cecilia e’ rimasta sola e intende proseguire, fino a quando sara’ possibile nuovamente rientrare in classe. “Non intendo mollare- dice- andare a scuola e’ un diritto. Seguire le lezioni a distanza non e’ facile, mi auguro che quanto prima si possa tornare alla normalita’”.