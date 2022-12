Torna a Pimonte il Premio Carla Russo dedicato alla ricerca su gliomi e glioblastomi

NAPOLI – Ricercatori di fama internazionale e giovani emergenti si riuniranno a Pimonte, comune del Napoletano sui Monti Lattari, il 10 e 11 dicembre per il Premio Carla Russo. Il riconoscimento, fortemente voluto dalla famiglia Palummo, è giunto alla sua quarta edizione. Antonio, Carmela e Michele, rispettivamente figli e marito della signora Carla Russo, da 4 anni portano avanti l’importante battaglia a favore della ricerca per donare speranza alle tante persone affette da gliomi e glioblastomi- tumori cerebrali – con l’obiettivo di creare un centro di ricerca specializzato in Campania, regione ad oggi sprovvista di una struttura simile.

LA DUE GIORNI

Il programma dell’evento prevede una tavola rotonda scientifica, sabato 10 dicembre dalle 17:30, dal titolo ‘Per un futuro migliore, mettiamo in rete buona politica, scienza e solidarietà’, a cui parteciperanno politici, amministratori e dirigenti apicali della neuro-oncologia campana, oltre al comitato scientifico del Premio, composto da scienziati di fama mondiale. La mattina successiva, domenica 11 dicembre, dalle 10 avrà luogo la premiazione ufficiale dei lavori valutati dalla commissione scientifica: nove i giovani che riceveranno il riconoscimento.

“Abbiamo deciso di dedicare la quarta edizione del premio in memoria di nostra madre al tema della luce – hanno dichiarato Antonio e Carmela Palummo, fondatori dell’associazione che supporta l’iniziativa – La luce della scienza che illumina la mente di tanti ricercatori che nel mondo stanno studiando con competenza e passione soluzioni terapeutiche per combattere il glioblastoma, rendendo ancora più viva la luce della speranza nel cuore di tanti pazienti affetti da questa terribile malattia e delle tante persone che, come noi, dopo aver subito un così atroce dolore hanno fatto della lotta a questo terribile mostro una delle ragioni di vita”.

Il coordinatore scientifico del Premio Luigi Mansi delineando gli obiettivi che l’associazione si pone ha sottolineato: “Il nostro scopo è quello di creare un network del bene, che metta insieme le azioni positive di quanti condividono speranze e passioni nella lotta ai tumori cerebrali, in grado di unire scienza, solidarietà, buona politica, ricercatori giovani e scienziati esperti. Nel 2019 lanciammo un seme in un campo martoriato dal dolore, che oggi comincia a maturare i primi frutti di livello internazionale”.

GLI OSPITI DEL CONVEGNO

Al convegno parteciperanno Gennaro Oliviero, presidente Consiglio regionale della Campania; Aldo Patriciello, eurodeputato; Tommaso Pellegrino, consigliere Regione Campania; Giuseppe Tito, consigliere Città metropolitana di Napoli e sindaco di Meta; Francesco Somma, sindaco di Pimonte; Paolo Cappabianca, Università Federico II; Lorenzo Chiariotti, Università Federico II; Marialaura Del Basso De Caro, Università Federico II; Massimo Di Maio, Università di Torino; Gaetano Finocchiaro, Irccs Ospedale San Raffaele; Luigi Mansi, Centro interuniversitario di Ricerca per la Sostenibilità; Giuseppe Minniti, Università di Siena e University of Pittsburgh; Marc Sanson, Università Sorbonne di Parigi; Fabrizio Tagliavini, Fondazione Irccs Istituto Neurologico Carlo Besta; Roberta Rudà, Università di Torino; Giuseppe Russo, direttore generale Asl Napoli 3 Sud; Elvira Bianco, direttrice sanitaria Asl Napoli 3 Sud; Maurizio Di Mauro; direttore sanitario Irccs Fondazione Pascale.

LA RASSEGNA DEI LAVORI SCIENTIFICI

Nell’occasione, saranno presentati i lavori scientifici:

· Special issue: Clinical and Translational Imaging. “Imaging as witness and actor in the fight against Glioma”, Eds: L. Mansi, M. Sanson (on behalf of the Scientific Committee of the “C. Russo Association”).

· Advanced Imaging and Therapy in Neuro-Oncology, Eds: E. Lopci, L. Mansi. SpringerNature

· Imaging May Accelerate Translational Research (IMATRe). Progetto internazionale per la Diagnosi, caratterizzazione e stadiazione dei gliomi

