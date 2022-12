A Roma gli europei di Poetry Slam: la poesia performativa

ROMA – Una sfida a base di poesie in cui 24 artisti e artiste gareggiano per la vittoria, il tutto nel quartiere San Lorenzo di Roma. Arrivano nella Capitale i Poetry Slam, i campionati europei di poesia orale e performativa, per l’occasione organizzati da Wow – Incendi Spontanei e WPSO – World Poetry Slam Organization. Collaborano la LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, San Lorenzo District e con il patrocinio di Regione Lazio e Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Di cosa si tratta nella pratica? Di una battaglia a colpi di rime, da declamare sul palco con il solo ausilio di corpo e voce. Tre i minuti in totale per convincere il pubblico, vero giudice della competizione in programma dall’8 al 10 dicembre in via dei Sabelli 2 ma anche da Ostello Bello Roma Colosseo (via Angelo Poliziano 75) e al Container San Lorenzo (via degli Etruschi 5).



L’Italia verrà rappresentata da Filippo Capobianco, campione per il nostro Paese di Poetry Slam 2022 che si è aggiudicato il titolo alle finali nazionali LIPS lo scorso settembre a Firenze. Capobianco si esibirà venerdì 9 dicembre alle ore 19 alla Galleria delle Arti. La Poetry Slam nasce negli Anni 80 a Chicago ad opera di Marc Kelly Smith e oggi è diffusa in oltre 60 nazioni, 30 delle quali sono nel continente europeo. L’organizzazione del campionato in Italia è frutto del lavoro svolto da Wow negli ultimi due anni, come spiega alla Dire il suo presidente Giuliano Logos, tra l’altro campione del mondo della specialità nel 2021. Più della gara, però, per Logos conta la poesia: “Lo scopo- dice- è avere la possibilità di condividere i propri versi. Così come accade in tutto il mondo, San Lorenzo diventa il luogo in cui moltissime culture si potranno incontrare. Speriamo che questo possa essere l’inizio di tantissime attività culturali, riguardanti la poesia performativa, a livello internazionale nel quartiere San Lorenzo”.

E le strade di San Lorenzo sono già decisamente un agglomerato di vita che raccoglie un vivace fermento artistico, come conferma Alessandro Calizza di Sa.L.A.D. – San Lorenzo Art District. Il quartiere, spesso menzionato per altre dinamiche, “ospita tanti studi e spazi espositivi di artiste e artisti. Questo- continua Calizza- è uno dei motivo per cui è nato Sa.L.A.D., il progetto che mira a raccontare e mettere in rete tutte le realtà del territorio. In un’area che si percorre a piedi in meno di 15 minuti ci sono tra i 50 studi e più di 10 spazi espositivi”. La conduzione degli eventi si svolgerà in lingua italiana e inglese e sarà disponibile in streaming sui canali di Wow con il commento in altre lingue. La fruizione delle poesie sarà, inoltre, supportata dalle proiezioni di traduzioni in italiano e inglese. Il calendario completo degli europei è disponibile sul sito www.worldpoetryslam.org.

