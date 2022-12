Alla prima al Teatro La Scala cinque minuti di applausi per Mattarella

ROMA – Un applauso lungo 5 minuti e ovazione del pubblico per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla prima al Teatro La Scala. Il capo dello Stato, dal palco centrale, ha ringraziato prima mettendo una mano sul cuore e salutando con le mani in segno di ringraziamento per il tributo di affetto.

Presenti sul palco con Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che siede accanto al capo dello Stato.



L’orchestra, diretta dal maestro Riccardo Chailly, ha intonato i due inni italiano ed europeo, l’inno di Mameli e l’inno alla Gioia, prima dell’inizio della rappresentazione del Boris Godunov che avvia la stagione teatrale. Durante il lunghissimo applauso al capo dello Stato Sergio Mattarella, dal pubblico, tutto in piedi, si levano anche dei “Grazie presidente” urlati dagli spalti e dalle balconate. Qualcuno dal pubblico immortala l’ovazione con i telefonini.

