VIDEO| Oggi a Bruxelles l’appello per l’eutanasia: “Subito un dibattito europeo pubblico”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – Rafforzare l’uso delle tecnologie digitali per una maggiore partecipazione democratica e per rispondere alla necessità di aprire un dibattito a livello europeo relativo all’eutanasia e al suicidio assistito.

Lo hanno chiesto 50 cittadini, professori universitari e membri delle istituzioni europee durante l’evento ‘La democrazia digitale è un diritto umano’ organizzato a Bruxelles da Eumans e dal gruppo di organizzazioni Citizens take over Europe. La discussione si è concentrata in particolar modo sulla firma digitale per i referendum, sulla sovranità digitale e sul Quadro europeo di identità digitale, considerati “ostacoli irragionevoli” per accedere alla democrazia.

“È fondamentale attivare tutti i sistemi di democrazia offline anche online, così che tutti possano esercitare il loro diritto e questo è possibile solo se si riconosceranno gli strumenti digitali disponibili, che potranno portare ad un’app europea per la democrazia”, ha dichiarato nel suo intervento Marco Cappato, vicepresidente del movimento paneuropeo Eumans e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

Sulla base della raccomandazione numero 24 della Conferenza sul Futuro dell’Europa relativa alle cure palliative e alla morte assistita, sono state avanzate delle proposte per iniziative a livello europeo sul tema della morte volontaria con supporto medico e sulle decisioni di fine vita.



“Abbiamo dato un forte segnale che è necessario aprire un dibattito europeo pubblico in merito a questa tematica e dopo questa Assemblea abbiamo una dichiarazione congiunta di cittadini di diversi. Stati membri che richiedono il riconoscimento del diritto alle scelte di fine vita come un diritto fondamentale” ha affermato Virginia Fiume, vicepresidente di Eumans.

