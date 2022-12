L’Ucraina, la Regina Elisabetta e Blanco: cosa hanno cercato gli italiani su Google nel 2022

ROMA – C’è tanta, tantissima guerra in Ucraina nelle ricerche più gettonate su Google nel 2022. A partire dalla parola dell’anno, che non poteva che essere Ucraina. E al terzo posto c’è il binomio Russia-Ucraina. Le elezioni politiche che hanno visto il trionfo di Giorgia Meloni? Sono solo al quinto posto.

Tra i personaggi a dominare è il presidente russo Vladimir Putin. Gli italiani si sono chiesti in massa perché la Russia vuole invadere l’Ucraina. E cosa significa la famigerata Z sui carri armati russi. Poi una bella rivincita per la cultura: la prof del famigerato corsivo, fenomeno social che ha spopolato in estate, è terza dietro ‘orranza‘, termine dantesco.

COSA SONO I TREND DI GOOGLE

I trend di Google non indicano le ricerche più effettuate in senso assoluto, ma quelle che hanno fatto registrare valori di crescita più elevati rispetto all’anno precedente, e per un periodo prolungato di tempo.

RESISTE IL TAMPONE COVID

Se il Covid aveva dominato negli ultimi anni, nel 2022 l’unica categoria in cui il coronavirus domina è quella del ‘Come fare’: qui due gradini del podio sono appannaggio del virus, con al primo posto ‘Come fare il tampone rapido’ e al terzo ‘Come fare il tampone a casa’.

LA REGINA BATTE PIERO ANGELA TRA GLI ADDII

Per quanto riguarda le personalità morte nell’anno in corso, la Regina Elisabetta non ha rivali nei trend di Google. E la compianta sovrana conquista anche il secondo posto nell’elenco delle parole dell’anno dietro l’Ucraina. Al secondo posto nei lutti c’è il divulgatore scientifico Piero Angela, mentre terzo è il procuratore calcistico Mino Raiola.

BLANCO SPOPOLA TRA I CANTANTI, EXPLOIT DRUSILLA FOER

Ottima performance anche per Blanco, vincitore del Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con il brano ‘Brividi’. I due occupano il primo e il secondo posto tra i cantanti, terzo Gianni Morandi (la stessa posizione ottenuta nella classifica finale della kermesse). Il giovane cantante è anche il terzo personaggio dell’anno, dietro Putin e un’altra protagonista del Festival, la co-conduttrice Drusilla Foer.

Tra gli attori vince invece Will Smith, chiacchieratissimo per il pugno sferrato a Chris Rock in diretta tv nella notte degli Oscar. Tra le serie tv, domina Netflix: prima è Stranger Things, seconda Dahmer e terza Manifest.

Per consultare tutti i trend dell’anno 2022 su Google, si può visitare questo link.

