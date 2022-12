Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 7 dicembre 2022

SALUTE: CONTRO LE FRODI ALIMENTARI ENEA METTE A PUNTO LASER PORTATILE

Dai laboratori di Enea arriva un dispositivo laser portatile capace di segnalare eventuali frodi alimentari in meno di cinque minuti con un sistema a semaforo. Per utilizzarlo basta inserire un campione dell’alimento, senza alcun pretrattamento o reagenti chimici, e attendere il risultato. Il sistema, che si basa sulla spettroscopia laser fotoacustica, ha dimostrato efficacia nel rilevare la presenza di tartrazina, un colorante utilizzato per sofisticare spezie come zafferano e curcuma. La tecnologia quindi potrà dare un contributo alla tutela di un mercato, quello delle erbe e delle spezie, che ha un giro d’affari di circa 4 miliardi di dollari. Le applicazioni però possono riguardare molti altri gruppi di alimenti: test sono stati effettuati su latte, olio d’oliva, cereali e succhi di frutta. Questi, hanno permesso ai ricercatori ENEA di mettere a punto speciali database contenenti i cosiddetti spettri di assorbimento, ossia la particolare ‘luce’ che ogni componente o contaminante alimentare assorbe quando viene colpito dal raggio laser, e che lo identifica.

REV 1, LA PRIMA FABBRICA SPAZIALE IN ORBITA NEL 2025

Thales Alenia Space e Space Cargo Unlimited, hanno annunciato un accordo per l’ideazione e la realizzazione di “REV1”, la prima fabbrica spaziale orbitante. Il veicolo pressurizzato REV1 sarà utilizzato per missioni specifiche, in particolare nei settori della biotecnologia, dei prodotti farmaceutici, dell’agricoltura e dei nuovi materiali. Anche perchè sarà in grado di creare condizioni di laboratorio uniche e vere e proprie ‘camere pulite’ essenziali per questo tipo di ricerca e produzione. Progettato per essere riutilizzabile per un totale di 20 missioni, il REV1 trasporterà carichi utili per 2-3 mesi nello spazio. Il lancio è previsto alla fine 2025. Una delle ambizioni della partnership tra le due aziende è anche quella di costruire a Torino, dove Space Cargo ha aperto una filiale, un vero e proprio “Space Garage” per mantenere, riparare e revisionare i futuri veicoli spaziali, come il REV1.

IA E METAVERSO AL CENTRO DEL TALK ‘IED FOR FUTURE’

Intelligenza artificiale e metaverso sono stati al centro del talk ‘IED for Future’, andato in scena nell’Auditorium del Macro di Roma, lo scorso 28 novembre. La ‘scuola’ romana inaugurando l’inizio dei Master 2023 ha colto l’occasione per mescolare punti di vista diversi alla presenza di docenti, imprenditori e creativi in un ragionamento collettivo sulla relazione tra tecnologie emergenti e nuove professioni creative. Le voci di Nicoletta Iacobacci, professoressa e consulente di etica e tecnologie emergenti, Jacopo Perfetti, imprenditore, autore, docente universitario e Co-founder & CEO di Oblique.ai, Nicola Antonelli, co-founder AVAWEAR e CMO Luisaviaroma, Katia Ingegneri, event and content planner per GS1 Italy e Alessandro Risuleo, Art Director e project manager Visual.it, moderate e incalzate dalla scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon, Maura Gancitano, hanno suggerito visioni, spiragli, insidie e punti di forza di un mondo che cambia e stravolge abitudini, sentimenti e professioni.

APRE IN ITALIA IL PRIMO NEGOZIO “PHYGITAL”, TRA FISICO E DIGITALE

Il primo negozio “phygital” al mondo sbarca all’interno della nuova area commerciale dell’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci. Si tratta di un’anteprima mondiale che punta a rivoluzionare il settore del retail: lo store di 3,5mq è un modello di vendita marketplace- interamente Made in Italy- abbinato a un’esperienza di acquisto fisica, ossia un negozio che non ha bisogno di personale e consente all’utente di acquistare in totale autonomia il prodotto esposto in vetrina. Ogni prodotto può essere comprato e consegnato direttamente al domicilio indicato, rendendo l’esperienza di acquisto veloce, semplice e intuitiva. A inaugurare la prima vetrina è l’AS Roma con l’esposizione esclusiva delle sue Polo Premium. E’ solo la prima di una serie di“flash sales”: l’idea alla base dello store è di dare la possibilità ai brand di lanciare delle campagne a tempo limitato in spazi ad alto traffico.

