La Cina allenta le proprie restrizioni per fronteggiare il Covid

ROMA – Sul Covid la Cina fa una brusca inversione a U e annuncia diverse misure per revocare alcune delle restrizioni più severe per fronteggiare l’avanzata del virus.

La decisione del governo di Pechino arriva dopo le proteste che hanno invaso le strade di numerose città del Paese contro la rigida politica ‘zero Covid’, giunta al suo quarto anno e accusata di aver interrotto la vita sociale quotidiana e di aver assestato un duro colpo all’occupazione e all’economia nazionale.

La Commissione sanitaria nazionale ha annunciato che non saranno più richiesti test anti Covid-19 negativi e un certificato di buona salute visualizzato su una app, tranne che nelle aree più a rischio come asili nido, scuole e case di cura.

Le persone risultate positive al virus potranno, inoltre, decidere di rimanere nella propria casa piuttosto che essere ricoverate in ospedali da campo, antigienici e a rischio affollamento, mentre le scuole dove non si sono verificati focolai dovranno riprendere le lezioni in presenza.

Tra le misure previste figurano anche l’aumento della vaccinazione degli anziani e la possibilità per i cittadini, per la prima volta dopo mesi, di salire a bordo di autobus e metropolitane senza l’obbligo di mostrare un test diagnostico negativo nelle ultime 48 ore. In base alle nuove misure, il blocco non potrà durare più di cinque giorni se non saranno scoperti ulteriori casi di positività al coronavirus.

Hub industriali come Guangzhou, città nei pressi di Hong Kong, hanno intanto riaperto mercati e attività commerciali e revocato la maggior parte delle restrizioni ai movimenti, anche se hanno deciso di mantenerli nei quartieri dove si registra la presenza di persone positive.

Oggi i nuovi casi segnalati in Cina sono scesi da un record giornaliero di oltre 40.000 negli ultimi giorni a soli 20.764, la stragrande maggioranza dei quali asintomatica.

Intanto, proprio nella lotta al virus il gigante asiatico trova un prezioso alleato: la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha infatti dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti “ad assistere ed aiutare la Cina sui vaccini anti-Covid”.

