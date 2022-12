Qatar 2022, Infantino esulta: “Arriveremo a 5 miliardi di spettatori in tv”

ROMA – “Alla fine vogliamo semplicemente regalare un po’ di gioia e sorrisi alle persone di tutto il mondo. Questo è il calcio, questo è il Mondiale”. Qatar 2022 per Gianni Infantino è la fiera delle emozioni. Ma il presidente della Fifa si coccola la sua Coppa del Mondo e i dati degli ascolti “record” quando la rassegna iridata è ormai arrivata ai quarti di finale, in programma il 9 e 10 dicembre. “Sono cifre da record in Tv, abbiamo già avuto oltre due miliardi di telespettatori, il che è davvero incredibile. Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi. E poi ci sono due milioni e mezzo di persone per le strade di Doha e qualche centinaio di migliaia ogni giorno negli stadi, tutti insieme, tifando insieme, tifando per le proprie squadre. Un’atmosfera fantastica, grandi gol, emozione incredibile e sorprese”.

Non stupisce che il numero uno del calcio globale definisca le fasi iniziali del Mondiale come le “migliori di sempre“, elogiando la qualità del gioco che si è visto in campo: “Ho visto tutte le partite e il Mondiale promette bene da qui in avanti. Le partite sono state di grande, grande qualità in stadi bellissimi, ma questo lo sapevamo già. Ma anche il pubblico presente è stato incredibile, con una media di 51mila presenze”.

IL N.1 FIFA: “NON CI SONO PIÙ GRANDI E PICCOLE”

Per la prima volta nella storia, negli ottavi di finale sono state rappresentate squadre di tutti i continenti. Un segnale positivo per lo sviluppo del gioco globale: “Non ci sono più piccole squadre e non ci sono più grandi squadre”, ha aggiunto il presidente della Fifa. Che poi ha snocciolato altri dati pubblicati al termine della fase a gironi. “E’ stato toccato un totale di 2,45 milioni di presenze per le prime 48 partite, mentre il primo turno a eliminazione diretta ha visto un totale di 28 gol nelle otto partite giocate, il massimo mai registrato dall’introduzione degli ottavi di finale nel 1986”.

Insomma, in vista della finale del 18 dicembre al Lusail stadium, “il Mondiale è già un successo fantastico. Sono sicuro che raggiungeremo i cinque miliardi di telespettatori”. Intanto gli stadi “sono sold out, pieni praticamente a ogni partita”. Ma in fondo, quello che conta, è che “vogliamo semplicemente regalare un po’ di gioia e sorrisi alle persone di tutto il mondo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it