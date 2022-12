Cos’è la danza del piccione? Il balletto di Richarlison-Tite durante Brasile-Corea del Sud

ROMA – Ai Mondiali del Qatar il Brasile asfalta la Corea del Sud e vola ai quarti di finale. I verdeoro hanno vinto 4 a 1, festeggiando sia in campo che fuori. In particolare, il goal del 3-0 di Richarlison è stato celebrato dal calciatore con ‘La danza del piccione’, ballo in cui è stato coinvolto anche l’allenatore Tite.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Qatar 2022, Marocco ai quarti: da Genova a Roma esplode la festa

COS’È E QUANDO È NATA LA DANZA DEL PICCIONE

La danza del piccione (“Dança do pombo“) nasce, come lo stesso Richarlison dichiarò anni fa, da una canzone realizzata da un gruppo di Rio de Janeiro nel 2012. È poi diventata virale grazie al ballo diffuso sui social dal calciatore, che ne ha fatto il marchio di fabbrica della sua esultanza in campo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it