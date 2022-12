‘L’amore non va in vacanza’ avrà un seguito? Kate Winslet fa chiarezza

ROMA – È uno dei film più amati delle feste natalizie e ora potrebbe esserci un seguito. Parliamo di ‘L’amore non va in vacanza’ (‘The Holiday’ in lingua originale), commedia romantica del 2006 in cui due donne, entrambe affermate nel lavoro ma deluse nei sentimenti, si scambiano la casa per le feste volando dall’altra parte del mondo. Amanda Woods (Cameron Diaz) passerà il Natale nella fredda Londra, mentre Iris Simpkins (Kate Winslet) nell’assolata Los Angeles. Per entrambe il destino ha in serbo un incontro speciale: per la prima l’affascinante vedovo, e fratello di Iris, Graham Simpkins (Jude Law), per la seconda il simpatico e tenero compositore Miles Dumont (Jack Black).

IL SEGUITO DE ‘L’AMORE NON VA IN VACANZA’ CI SARA’?

A generare i rumor su un possibile seguito è stato il giornale The Sun, secondo cui il sequel vedrebbe la partecipazione del cast originale al completo, compresa Cameron Diaz, sparita dagli schermi dopo aver dichiarato di voler dire addio a Hollywood. Dalle indiscrezioni riportate, le riprese sarebbero dovute iniziate nel 2023 in Europa, per poi spostarsi negli Usa.

‘L’AMORE NON VA IN VACANZA’, KATE WINSLET SMENTISCE I RUMOR SUL SEGUITO

L’entusiasmo che la notizia ha generato nei tanti fan della commedia natalizia ha però avuto vita breve. Kate Winslet ha infatti dichiarato a People di aver letto la notizia sui giornali ma che che “nessun agente ne ha mai parlato con me. Mano sul cuore, non è mai venuto fuori”. A smentire la fake news è stato anche Nancy Meyers, sceneggiatore e regista de ‘L’amore non va in vacanza’: “Mi dispiace ma non è vero”, recita un suo post su Instagram al riguardo.

