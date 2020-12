Covid, calano contagi e tamponi: in 24 ore 13.720 casi, 528 i morti

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 13.720, sulla base di 111.217 tamponi, 528 i morti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 60.606. Ieri i nuovi contagi nelle 24 ore erano stati 18.887, su 163.550 tamponi, mentre le vittime erano state 564.

Sono 3.382 le terapie intensive per Covid in Italia, 72 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 30.524 i ricoveri ordinari, in aumento di 133 nelle 24 ore.