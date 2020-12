Il Pd vuole i rimborsi e un tavolo tecnico sui disagi autostradali in Liguria

GENOVA – Niente ordine del giorno “fuori sacco” in Consiglio regionale della Liguria per chiedere che Autostrade per l’Italia rimborsi gli utenti rimasti bloccati in seguito alla nevicata di venerdì scorso. Il documento, presentato dal Partito democratico, avrebbe necessitato delle firme di tutti i gruppi dell’assemblea per essere discusso e approvato oggi in aula, ma la maggioranza di centrodestra non lo ha sottoscritto. L’ordine del giorno chiedeva anche l’istituzione di un tavolo tecnico permanente con Aspi, Regione, Città Metropolitana di Genova, Comuni, Prefettura e associazioni “per gestire in modo tempestivo, funzionale e preventivo questo tipo di criticita’ che, purtroppo, ciclicamente mettono in ginocchio il nostro territorio”. Per i dem, si tratta di “due interventi di buonsenso, che puntano a mettere in atto strumenti concreti, affinche’ giornate come quella di venerdi’ scorso non si ripetano nuovamente. Purtroppo, il centrodestra non ha voluto sostenere queste richieste, dichiarando la propria contrarietà soprattutto al tavolo tecnico permanente. Un punto, a nostro avviso, fondamentale, che si integra perfettamente alla seconda richiesta contenuta nel documento. Proprio per questo, continueremo a farci promotori del nostro ordine del giorno, affinche’ entrambe le istanze vengano accolte”.