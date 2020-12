A Firenze torna il presepe sul sagrato del Duomo

FIRENZE – Nel giorno in cui a Firenze nelle piazze si accendono gli alberi di Natale, è pronto anche il presepe del Duomo. Che, per il decimo anno consecutivo, è stato allestito nel sagrato della basilica, dove rimarrà fino alla Befana.

Il presepe, fatto con statue in terracotta a grandezza naturale con pezzi unici realizzati a mano da una storica fornace dell’Impruneta, sarà benedetto dal cardinale Giuseppe Betori prima della messa dell’Immacolata. Quest’anno alle sculture che rappresentano la sacra famiglia, si aggiungeranno una pastorella e due pecorelle, donate all’Opera di Santa Maria del Fiore dall’artigiano che le ha realizzate: Luigi Mariani. La pastorella, che tiene nelle mani una colomba, è un omaggio alla memoria della moglie, morta prematuramente. L’Opera, inoltre, annuncia che la XXV edizione della ‘Cavalcata dei Magi’, prevista come di consueto per l’Epifania, è stata annullata a per la pandemia da covid-19.

