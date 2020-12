La guida della Polizia Postale per difendersi dalle truffe online

BOLOGNA – Chiusi in casa per lunghi periodi a causa della pandemia, gli italiani si sono dati allo shopping online, finendo, però, spesso vittima di raggiri. Un fenomeno che riguarda in particolare i più giovani, che, allettati dai prezzi molto bassi, sono sesso caduti in trappola. Le truffe via web in questo periodo, in effetti, sono esplose: il numero delle segnalazioni e denunce ricevute sul Commissariatodips.it, sommate a quelle delle persone arrestate e denunciate nel corso del 2020, ha registrato un incremento del 89,1% rispetto all’anno precedente.

TRUFFE SOPRATTUTTO SU INSTAGRAM

Per questo la Polizia, in vista degli acquisti di Natale, e grazie all’esperienza sul campo dalla Polizia postale, ha stilato una guida con consigli pratici e suggerimenti per acquistare in rete con maggiore tranquillità. “L’ultima operazione della Polizia postale ha messo in luce un complesso modus operandi che vedeva i criminali pubblicizzare la vendita di capi di abbigliamento tramite Instagram, la piattaforma più popolare tra i giovani e giovanissimi”, spiegano dalla Questura di Bologna. “La proposta di capi alla moda dal modesto valore commerciale, l’uso di un ambiente social in voga tra i più giovani e l’utilizzo di profili con migliaia di followers hanno facilmente attratto le giovani vittime, inducendole agli acquisti poi rivelatisi truffaldini”, evidenziano gli agenti.

L’attenzione dei truffatori si è concentrata su alcuni utenti, che, “accuratamente selezionati”, sono stati contattati su Instagram e convinti fare acquisti con carte prepagate. Non contenti, i malviventi, utilizzando altri profili social, ricontattavano le vittime convincendole a fare un nuovo pagamento con scuse come le spese di dogana o problemi fiscali. Insomma, mai fidarsi, soprattutto se la merce proposta ha prezzi troppo bassi per essere veri.

I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI IN RETE

Innanzitutto, è il consiglio della Postale, il primo passo per essere sicuri è utilizzare software e browser completi e aggiornati e avere sempre un buon antivirus aggiornato all’ultima versione, visto che molti offrono ormai protezione anche nella scelta degli acquisti su Internet. Poi, è meglio dare la preferenza a siti certificati o ufficiali. È consigliabile dare la preferenza a negozi online di grandi catene perché, oltre ad offrire maggiori sicurezze in termini di pagamento, sono affidabili anche per quanto riguarda l’assistenza e la garanzia sul prodotto acquistato e sulla spedizione. In caso di siti poco conosciuti si può controllare la presenza di certificati di sicurezza come Trust e Verified. Prima di completare l’acquisto verificare che il sito sia fornito di riferimenti come la partiva Iva, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l’azienda. Un sito che non riporti queste informazioni non vuole essere rintracciabile e potrebbe avere qualcosa da nascondere. E poi, leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti, perché le ‘voci’ su un sito truffaldino circolano velocemente online.

Se si sceglie di acquistare online da grandi negozi, il consiglio è quello di utilizzare le app ufficiali. Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili. Diffidare, sempre, di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio e dubitare di chi chiede di esser contattato al di fuori della piattaforma di annunci con email o sms ambigui con la scusa di far risparmiare sulle commissioni e di chi ha troppa fretta di concludere l’affare.